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الأهلي يضم كريم فؤاد بناءً على رغبة موسيماني

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موسيماني
Native
الأربعاء، 09-06-2021 11:39 ص


أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادي الأهلى ضم كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي المعار من النجوم .
وقال شوبير فى تصريحات إذاعية أن الأهلى أنهى كافة الأمور تماما مع كريم فؤاد من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدا أنها صفقة قوية  خاصة الأهلى يعاني من أزمات عديدة في مركز المدافع الأيمن مع إصابة محمد هاني كل فترة، بالإضافة إلى أن كريم فؤاد يلعب في مركز الظهير الأيسر وقادر على تعويض غياب أي لاعب .
وكانت الأيام الماضية شهدت دخول الأهلى فى مفاوضات جادة مع كريم فؤاد بناء على قرار من موسيمانى المدير الفنى الذى أبدى إعجابة بقدرات اللاعب .
وفى هذا السياق ، استقر حلمى طولان المدير الفنى لإنبي على استمرار الاعتماد على كريم فؤاد خلال المباريات المتبقية للفريق بمسابقة الدوري الممتاز بالرغم من تأكد رحيله عن الفريق البترولى بنهاية الموسم الكروى الجارى.
وكان إنبي أغلق صفحة ضم كريم فؤاد المعار من النجوم حتى نهاية الموسم الكروى الجاري، وذلك بقرار من مجلس الإدارة فى ظل المغالاة المالية من قبل النجوم للاستغناء عن اللاعب بشكل نهائى.
وتمسكت إدارة النجوم بالحصول على مبلغ مالى 15 مليون جنيه مقابل تفعيل بند بيعه لإنبي بشكل نهائى وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، وحاول إنبي الضغط بكل الطرق على إدارة النجوم من أجل تخفيض المبلغ إلا ان كافة المحاولات فشلت وهو ما أدى إلى غلق الصفحة بشكل نهائى وتام داخل إنبي.
 

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