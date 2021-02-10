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الأهلي يرسل خطابًا لـ"الفيفا" بشأن كهربا و"الشحات"

أرشيفية
كهربا يسلم على تريكة
 
الأربعاء، 10-02-2021 04:03 م الطيب حسين
أرسل النادي الأهلي خطابًا للاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن لاعبيه حسين الشحات ومحمود كهربا.

وأرسل خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي والمنسق العام للبعثة، الخطاب حيث يوضح فيه موقف اللاعبين، حسين الشحات ومحمود كهربا بخصوص عدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية عقب نهاية مباراة الأهلي والبايرن التي جرت مساء الاثنين الماضي في الدور نصف النهائي للبطولة.

جاء هذا لتوضيح موقف الشحات وكهربا بناء على تعليمات محمود الخطيب، رئيس النادي، وبعثة فريق الكرة في مونديال الأندية.

وأكد الأهلي على احترامه الكامل للوائح الفيفا والمنظمة للبطولة، وفي مقدمتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية لا سيما وأن اللاعبين تصرفا بشكل عفوي بعيدًا عن أي أمور أخرى.‏




 

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