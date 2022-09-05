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الأهلي لـ كهربا : مشكلتك مع الزمالك مش بتاعتنا

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كهربا
Native
Teads
الإثنين، 05-09-2022 09:59 ص

أكد أحمد حسام ميدو، أن الأهلي أبلغ محمود عبد المنعم كهربا، بعدم دفع الغرامة الموقعة عليه في أزمته مع نادي الزمالك.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي أبلغ محمود عبد المنعم كهربا، بأن أزمة الغرامة الموقعة عليه ليست من اختصاص النادي الأهلي والأهلي ليس له علاقة بها" .

أضاف: "الزمالك من الناحية الأخرى ليس لديه أي نية لتقسيط غرامة كهربا، ولا أتمنى أن تكون نهاية كهربا في الملاعب بهذا الشكل، فتلك الأزمة قد تؤدي إلى نهاية مشوار كهربا الكروي" .

وختم حديثه قائلا: "الموقف ليس سهلا بالنسبة لكهربا، والموقف غامض، فلا أحد يعلم مصير كهربا في الموسم الجديد، فهو موقوف حتى الآن".
 

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