الأهلى بدون إصابات قبل مواجهة الوداد

ارشيف



يختتم فريق الأهلي بقيادة الجنوب أفريقيى بتسو موسيماني، تدريباته مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، في المباراة التي ستجمعهما غدا على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعقد "موسيماني" جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لدراسة الوداد المغربي، والوقوف على نقاط القوة والضعف.

وكان النادي الأهلي حقق فوزًا غاليًا على نظيره الوداد المغربي، بهدفين دون رد، أحرزهما محمد مجدى "قفشة" وعلى معلول من ضربة جزاء بالمباراة التي جمعتهما على ستاد محمد الخامس، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.