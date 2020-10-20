"الأمير النائم" يستجيب وسيعود للحياة بعد 15 عاماً

الثلاثاء، 20-10-2020
11:17 ص
المصريون
تداولت
مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للأمير الوليد بن خالد بن طلال، المعرف بـ
"الأمير النائم
" ويظهر به استجابته بشكل ملحوظ للعلاج.
بدأت
حكاية "الأمير النائم
" عندما تعرض لحادث سير بشع خلال دراسته بالكلية
العسكرية، وذلك في عام 2005، حيث اصيب وقتها بنزيف في المخ وحاول فريق طبي مكون من ثلاثة اطباء امريكيين إيقاف النزيف ولكن كانت النتيجة انه ظل في غيبوبة
من وقتها لذا سمي بالأمير النائم
.
واليوم
قامت الأميرة نورة بنت طلال بن عبد العزيز بنشر مقطع فيديو له، يرفع به
"الامير الوليد بن خالد بن طلال" يديه عند إلقاء التحية له، ويظهر في
الفيديو صوت يطالبه برفع يده اكثر فيستجيب لطلبه وهذا يدل على انه يسمع جيداً ما
يحيط به، وهو نوع من الاستجابة القوية وهذا يعني إن من الممكن في الايام القادمة
ان نشهد على عودته للحياة مرة اخرى بعدما كان في غيبوبة لمدة 15 عاماً.
يشار
الي إن هذا المقطع الذي تم تداوله من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي ليس المقطع
الاول له الذي يوثق استجابته للعلاح، فمن قبل نشرت الاميرة ريما بنت طلال مقطع
فيديو العام الماضي لتحريك رأسه يميناً ويساراً وقامت بالتعليق عليه وقالت: "
الحافظ القادر الرحمن الرحيم.. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك
الحمد والشكر".
ومن
جانبه يصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء ابنه على الاجهزة وتحت الرعاية الطبية
الكاملة والمتابعة قائلا "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في
قبره.. من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر
أن يشفيه ويعافيه"، على حد تعبيره.
يشار
إلى ان الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود هو الابن الثالث للأمير طلال،
شقيق العاهل السعودي. وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال،
وعضو من أعضاء هيئة البيعة.