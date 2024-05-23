الخميس 23 مايو 2024
توقيت مصر 12:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الإفتاء: يجوز الإجهاض في هذه الحالة.. وطبيب يرد (فيديو)

ناجية من حادث "معدية أبو غالب" تفجر مفاجأة عن سبب الكارثة

الأمن يفحص فيديو تعرض فنانة شهيرة للتحرش من سائق أوبر

"سكران طينة".. فيديو صادم لـ أحمد الفيشاوي يثير الجدل

شاهد ‎.. خطوبة "هتان السيف" ومواطنها اللاعب "عبدالله القحطاني"

مدير مكتب الرئيس الإيراني يفجر مفاجأة عن سقوط الطائرة

ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها الـ 38

جريمة هزت مصر.. كواليس إعدام "سـ.ـفاح الإسماعيلية"

سلمت له جسدها.. إحالة شاب للمحاكمة العاجلة بسبب ما فعله مع خطيبته

"محاط بالحمقى".. رسالة غامضة من محمد صلاح تثير الجدل

الأمن يفحص فيديو تعرض فنانة شهيرة للتحرش من سائق أوبر

2022_11_3_18_44_16_941
ا
الخميس، 23-05-2024 11:30 ص


تفحص أجهزة وزارة الداخلية، فيديو نشرته الفنانة هلا السعيد عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام بتعرضها للتحرش على يد سائق تابع لأحد تطبيقات النقل بمحور الضبعة.

ورصدت الأجهزة الأمنية المختصة فيديو روت فيه الفنانة تفاصيل الواقعة التي تعرضت لها بمحور الضبعة وجاري فحصه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت نشرت الفنانة هلا السعيد عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو تتهم فيه سائق تابع لأحد تطبيقات النقل بمحاولة التحرش بها بعدما توقف فجأة بالسيارة بمحور الضبعة مبررا أن موتور السيارة ارتفعت حرارته حسبما قالت الفنانة.

وأضافت "هلا" بأنها فوجئت بالسائق يقف خلف السيارة وهم بفك حزام بتاع بنطاله لتخرج مسرعة من السيارة مبتعدة عنها، ثم أخبرها السائق : "متخافيش ده أنا بس عندي السكر، أنا لازم كل شوية أدخل الحمام فمعلش متخافيش"

واستكملت الفنانة: "أنا نزلت وسبت العربية وسبت حاجتي في العربية، وأنا دلوقتي في الشارع، والحمد لله أول ماوقف اتصلت بحد من صحابي قولتله أنا بعتلك لايف لوكيشن وهو ده اللي راعبه تقريبا، الحمد لله إننا الصبح، والحمد لله إني لسه قريبة من البيت

وظهرت الفنانة الشهيرة في فيديو قصير، شرحت خلاله تفاصيل الواقعة، وقالت: "أنا الآن أعلى محور الضبعة، الحيوان حيوان أوبر فجأة وقف في الطريق، وقالي العربية سخنت، وكنت بكلم حد من صحابي وبعتاله لايف لوكيشن".

إقرأ ايضا

2024_4_24_20_55_17_791

الإفتاء: يجوز الإجهاض في هذه الحالة.. وطبيب يرد (فيديو)

2024_5_21_12_56_36_749

ناجية من حادث "معدية أبو غالب" تفجر مفاجأة عن سبب الكارثة

نن

"سكران طينة".. فيديو صادم لـ أحمد الفيشاوي يثير الجدل

أخبار متعلقة

دي دي

"حط إيده في التيشيرت".. سائق "دي دي" يحاول ممارسة الشذوذ مع طالب أثناء توصيله

اا

تطور جديد في قضية سائق أوبر المتهم بالتحرش بفتاة التجمع