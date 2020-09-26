الأمن يضبط 4 أشخاص تخصصوا في سرقة المواطنين بالإكراه

السبت، 26-09-2020
09:02 م
أحمد سالم
ألقت الأجهزة الأمن
ية فى الجيزة، القبض على 4 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه وترويعهم.
وتلقى اللواء طارق مرزوق، مدير أمن
الجيزة، إخطارا بأنه فى أثناء مرور قوة أمن
ية بقيادة النقيب كريم عبدالمنعم، لتفقد الحالة الأمن
ية على طريق الفيوم بمنطقة الرماية لاحظ وجود 4 أشخاص اشتبه بهم وبمجرد استيقافهم حاولوا الفرار إلا أن القوة الأمن
ية تمكنت من ضبطهم.
وتبين من التحريات أن المتهمين تخصصوا فى سرقة المواطنين وترويعهم، تحررت مذكرة وتم إحالتها لقسم شرطة الهرم وأمر مدير الأمن
إحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.