الأمم المتحدة تبلغ عن دولة عربية مهددة بالمجاعة

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السبت، 05-09-2020 05:42 م أحمد سالم
أبلغ أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة فى مذكرة أرسلها لمجلس الأمن الدولى أن أربعة دول إحداها دولة عربية تواجه خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائى.

وقال جوتيريش إن الاوضاع تزداد خطورة من ناحية الظروف الغذائية فى اليمن وكل من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وشمال شرقى نيجيريا.

وأشار إلى أن هذه المجاعة قد تعرض أرواح الملايين للخطر، موضحاً وجود ثغرات ملموسة فى تمويل المساعدات الغذائية المخصصة لتلك الدول، ويجب التصرف فى أسرع وقت لتلاشى وقوع كارثة إنسانية وغذائية.

وأرجع الأمين العام للأمم المتحدة احتمال وقوع كارثة غذائية فى الدول الأربع إلى وجود نزاعات مسلحة منذ سنوات مما جعلها عرضة لشبح نقص الغذاء ربما يصل إلى المجاعة.

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