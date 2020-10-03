السبت 03 أكتوبر 2020
توقيت مصر 17:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأمطار تهدد السعودية.. والسلطات تحذر وتعلن الطوارئ

الجنيه يضرب الدولار في مقتل بعد انخفاض سعر العملة الأمريكية

أخبار سارة من السعودية لجميع المسلمبن

حكم بسجن داعية سعودي وإغلاق حسابه على "تويتر"

سر ارتداء سلطان عمان العمامة البيضاء في عزاء أمير الكويت

"علماء المسلمين" يرد على تصريحان "ماكرون"

مستشار "ترامب" يفجر صدمة: وضعه خطير

بالفيديو.. لأول مرة في السعودية.. مقهى لعشاق الكلاب

إعادة فتح مساجد غزة

فنانة شهيرة تثير الجدل بملابسها أثناء تقديم العزاء في أمير الكويت

الأمطار تهدد السعودية.. والسلطات تحذر وتعلن الطوارئ

20191117050646646
الأمطار تهدد السعودية.. والسلطات تحذر وتعلن الطوارئ
 
السبت، 03-10-2020 04:56 م الطيب حسين


فعّلت جميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات السعودية، خطط الطوارئ، والتأكد من جاهزيتها، وحصر الإمكانيات الآلية والبشرية لتلافي أخطار الأمطار والسيول، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

جاء هذا بحسب توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي ماجد بن عبد الله الحقيل.

وبحسب صحيفة "عكاظ" فقد شدد الحقيل على تسخير الإمكانيات ووضعها في حالة الاستعداد والتأهب للتعامل مع مخاطر الأمطار والسيول وما ينتج عنها من تجمعات مائية في المناطق المنخفضة والطرق، والقيام على تفقّد شبكات تصريف مياه السيول والأنفاق والعبٌارات والجسور ضمن النطاق العمراني، وصيانتها قبل موسم الأمطار وأثناء هطولها، وإزالة أية عوائق تؤثر في فعاليتها.

وتضمنت التوجيهات أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية في التعامل مع الحالات المطرية الغزيرة والسيول من خلال لجان الدفاع المدني بالمناطق، والرفع لأصحاب السمو أمراء المناطق رؤساء لجان الدفاع المدني بخطة تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول، وتزويد أعضاء لجنة الدفاع المدني بالمناطق بهذه الخطة، وفق الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية، وكذلك تزويد الإدارة العامة للكوارث بوكالة الوزارة للشؤون الفنية بتقرير مفصل عن استعدادات الأمانة لموسم الأمطار لهذا العام 1442 هـ.
 

إقرأ ايضا

7_In-this-photo-illustration-a-Android-logo-seen-displayed-on

برنامج تجسس جديد يستهدف مستخدمي هواتف «آندرويد»

فيروس كورونا

مستشفيات تونس تستغيث من كورونا.. الأمر يزداد سوءًا

Trump-5

«تويتر» يعاقب المغردين الذي يتمنون الموت لـ «ترامب»