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الأكثر بحثًا في السعودية.. فيديو جديد لـ رهف القحطاني ومروج الرحيلي يثير الجدل

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الثلاثاء، 17-05-2022 01:01 م

لا تزال مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية رهف القحطاني، متصدرة الترند ومواقع البحث، رفقة صديقتها مروج الرحيلي.
وصعدت الشاباتان السعوديتان للترند، بعد نشر صور وفيديوهات جريئة لهما، أثناء رحلة في جزر المالديف.
وتداول المغردون مقطع فيديو جديد لـ رهف القحطاني، ورفيقتها مروج الرحيلي، وهما ترقصان على أغنية "هذا السعودي فوق فوق" أثناء تواجدهم بإحدى شواطئ المالديف.
وظهرت رهف وهي تضع على جسدها منشفة، برفقة مروج الرحيل، وبدت الاثنتين في حالة من الفرح والفخر بانتمائهما إلى السعودية.
وعلقت رهف قائلة: يا مالديف أنا سعودي إيريبيان"، مشيرة بإصبعها إلى الأعلى.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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