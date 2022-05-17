الأكثر بحثًا في السعودية.. فيديو جديد لـ رهف القحطاني ومروج الرحيلي يثير الجدل

الثلاثاء، 17-05-2022
01:01 م
لا تزال مشهورة
مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية رهف القحطاني
، متصدرة الترند
ومواقع البحث، رفقة صديقتها مروج الرحيلي
.
وصعدت الشاباتان
السعوديتان للترند، بعد نشر صور وفيديوهات جريئة لهما، أثناء رحلة في جزر
المالديف
.
وتداول المغردون
مقطع فيديو جديد لـ رهف القحطاني
، ورفيقتها مروج الرحيلي
، وهما ترقص
ان على أغنية
"هذا السعودي فوق فوق" أثناء تواجدهم بإحدى شواطئ المالديف
.
وظهرت رهف وهي
تضع على جسدها منشفة، برفقة مروج الرحيل، وبدت الاثنتين في حالة من الفرح والفخر
بانتمائهما إلى السعودية.
وعلقت رهف
قائلة: يا مالديف أنا سعودي إيريبيان"، مشيرة بإصبعها إلى الأعلى.
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