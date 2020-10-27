"الأعلى للإعلام" يوقف برنامج زملكاوي.. ومرتضى منصور يعلق

الثلاثاء، 27-10-2020
11:52 م
المصريون ـ متابعات
قرر المجلس الأعلى للإعلام إيقاف برنامج زملكاوي
الذي يذاع عبر قناة الزمالك
لمدة أسبوعين.
جاء ذلك القرار بسبب تجاوزات مرتضى منصور
رئيس النادي في الفترة الأخيرة خلال مداخلاته التلفزيونية.
وتلقت إدارة القناة القرار اليوم قبل ساعات من حلقة اليوم التي كان يقدمها خالد الغندور وأخطرت إدارة القناة مقدمي البرنامج
طارق يحيى وخالد الغندور وأحمد جمال بالقرار.
وحذر المجلس الأعلى للإعلام مسؤولي القناة من أي تجاوزات جديدة في الفترة المقبلة حتى لا تتم مضاعفة العقوبات على القناة.
من جانبه، انتقد مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك
قرار المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف برنامج زملكاوي
لمدة أسبوعين في الفترة الحالية موضحا أن البرنامج
لم يشهد تجاوزات في حق أحد.
وأوضح رئيس الزمالك
في تصريحات خاصة أن هناك برامج في قناة الأهلي بها تجاوز في حق نادي الزمالك
ولم تصدر أي عقوبة تجاه قناة الأهلي في الفترة الحالية.