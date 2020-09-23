الأزهر ينعى المحدّث الشامي نور الدين عتر

الأربعاء، 23-09-2020
04:48 م
فتحي مجدي
نعى الأزهر
العلامة المحدِّث الدكتور نور الدين عِتْر الحلبي الأزهر
ي، أستاذ الحديث وعلومه ورئيس قسم علوم القرآن والسنة في كلية الشريعة بجامعة دمشق، الذي وافته المنية اليوم عن عمرٍ ناهز 83 عامًا.
وقال الأزهر
في نعيه، إن "الشيخ نور الدين عتر
كان صاحب مسيرة عامرة ومدرسة فريدة في علوم الحديث تحقيقًا وتأليفًا وتدريسًا، وكان ترتيبه الأول على دفعته بجامعة الأزهر
وكان موضع نظر أساتذته الأجلاء من شيوخ الأزهر
وعلمائه وطلابه؛ لما رأوه من نبوغ وإخلاص للعلم والدين في شخصيته، فحاز الدكتوراه من الأزهر
وسخر حياته لخدمة الحديث الشريف وعلومه، وأثرى المكتبة العلمية بأكثر من خمسين مؤلفًا".
وأضاف الأزهر
إنه إذ ينعى العلّامة الشامي نور الدين عتر
؛ فإنه يتقدم بخالص العزاء إلى أسرته وذويه ومحبيه وكل علماء الأزهر
وباحثيه وطلابه، ويسأل الله أن يتقبل الشيخ الراحل في الصالحين ويسكنه فسيح جناته و{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.