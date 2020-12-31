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الأزهر يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المراحل

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 31-12-2020 05:32 م المصريون
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام، وذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين،.

وأوضح أن المعاهد جزء من الدولة، والقطاع كان قد أعلن عن تقديم الامتحانات لتكون يوم 2 يناير المقبل وتوقف الطلبة عن الحضور استعدادا للامتحانات.

من جانبه أكد الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن القطاع ملتزم بقرارات مجلس الوزراء اليوم، و«بإذن الله حينما تتحسن الأمور كل الأمور ستعود كما كانت، كذلك القطاع ملتزم بالمناهج الدراسية وما تم حذفه، فنحن نهتم بما تم شرحه بشكل وافي وأي تقصير في جزء لم يتم الشرح سنضطر آسفين لحذفه».

وقال عباس في تصريحات صحفية له اليوم إن القطاع ملتزم بقرارات مجلس الوزراء الخاص بتأجيل امتحانات نصف العام، كذلك ملتزم بكل القرارات التعليمية.
 

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