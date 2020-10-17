الأزهر يدين حادث باريس الإرهابي

السبت، 17-10-2020
09:50 ص
متابعات- الدويني فولي
أعلن الأزهر
الشريف
إدانته للحادث الإرهابي الذي حدث في العاصمة الفرنسية باريس
حيث قتل شخص متطرف
مدرس وقطع رأسه .
و أكد الأزهر
في
البيان الذي نشره علي صفحته الرسمية رفضه لهذه الجريمة ولجميع الأعمال الإرهابية
مشددا علي أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأي حل من الأحوال .
كما أكد الأزهر
علي دعوته الدائمة لنبذ خطاب
الكراهية و العنف أيا كان شكله أو مصدره أو سببه ، لافتا إلي وجوب احترام المقدسات
و الرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان .
ودعا الأزهر
إلي
ضرورة تبني تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان و رموزها المقدسة و تعاليم الأديان
التي تؤكد احترام معتقدات الآخرين .