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الأزهر يدين حادث باريس الإرهابي

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 17-10-2020 09:50 ص متابعات- الدويني فولي
أعلن الأزهر الشريف إدانته للحادث الإرهابي الذي حدث في العاصمة الفرنسية باريس حيث قتل شخص متطرف مدرس وقطع رأسه .
و أكد الأزهر في البيان الذي نشره علي صفحته الرسمية رفضه لهذه الجريمة ولجميع الأعمال الإرهابية مشددا علي أن القتل جريمة لا يمكن تبريرها بأي حل من الأحوال .
 كما أكد الأزهر علي دعوته الدائمة لنبذ خطاب الكراهية و العنف أيا كان شكله أو مصدره أو سببه ، لافتا إلي وجوب احترام المقدسات و الرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان .
ودعا الأزهر إلي ضرورة تبني تشريع عالمي يجرم الإساءة للأديان و رموزها المقدسة و تعاليم الأديان التي تؤكد احترام معتقدات الآخرين .
 

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