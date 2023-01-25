الأربعاء 25 يناير 2023
توقيت مصر 10:12 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تفاصيل ضبط سيدة الفيديوهات المخلة بالجيزة

رشوان توفيق يعلق على صدور حكم لصالحه ضد ابنته

"أنا البنت الجاحدة".. ابنة الفنان عمرو محمد علي ترد على والدها (فيديو)

الأزهر يدعو الشعوب العربية والإسلامية لمقاطعة منتجات السويد وهولندا

جماهير الزمالك تسب نجم الفريق بلفظ خارج

زوجة فيريرا تُهين مرتضى منصور بعد إقالة زوجها.. بماذا وصفته؟

"لن أرحل إلا بعد الحصول عليه".. فيريرا يصدم الزمالك بهذا الطلب

"لبسني الحجاب وكان يوم إسود".. إسراء خطاب ترد على أنباء ارتباطها بـ عبدالله رشدي

حكم قضائي برفض دعوى الحكومة ضد ساويرس لسداد 7 مليارات ضرائب

تهز الكويت.. مارس الرذيلة مع الخادمة وبعدما حملت منه تخلص منها بأبشع طريقة

ADS
 

الأزهر يدعو الشعوب العربية والإسلامية لمقاطعة منتجات السويد وهولندا

187463
شيخ الأزهر
Native
Teads
الأربعاء، 25-01-2023 09:21 ص

طالب الأزهر الشريف الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية بكافة أنواعها، واتخاذ موقفٍ قويٍّ وموحَّدٍ نصرةً لكتاب الله ولقرآننا الكريم؛ كتاب المسلمين المُقدَّس، وردًّا مناسبًا لحكومتي هاتين الدَّولتين في إساءتهما إلى مليار ونصف مليار مسلم، والتمادي في حماية الجرائم الدنيئة والبربرية تحت لافتة لا إنسانية ولا أخلاقية يسمونها "حرية التعبير"، وجديرة بهم أن يسموها ديكتاتورية الفوضى، وسوء الأدب، والتسلط على شعوبٍ راقيةٍ مرتبطةٍ بالله وهداية السماء.

وشدِّد الأزهر على ضرورة التزام الشعوب العربية والإسلامية بهذه المقاطعة، وتعريف أطفالهم وشبابهم ونسائهم بها، وأن يعلموا أن أي عزوف أو تقصير في هذا الأمر هو تخاذلٌ صريحٌ عن نصرةِ الدين الذي ارتضاه الله لهم، وأنَّ هؤلاء المنحرفين لن يدركوا قيمة هذا الدين -الذي لا يعرفون عنه شيئًا، ويستفزون المسلمين بالتطاول عليه- إلا حين يكونون وجهًا لوجهٍ أمام ضرورات المادَّة والمال والاقتصاد التي لا يفهمون لغةً غير لغتها، ولا يقدسون أمرًا غير قوانين الوفرة والإنتاج والاستهلاك.

وصدق الله العظيم {يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ}.
 

إقرأ ايضا

453

تفاصيل ضبط سيدة الفيديوهات المخلة بالجيزة

1698893_0

رشوان توفيق يعلق على صدور حكم لصالحه ضد ابنته

Capture

"أنا البنت الجاحدة".. ابنة الفنان عمرو محمد علي ترد على والدها (فيديو)

أخبار متعلقة

2022_4_11_16_48_9_531

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير.. ماذا قال؟

229682

ساويرس يعلق على واقعة حرق المصحف الشريف

11579831421616157637

هَمَج وإرهابيين.. بيان شديد اللهجة من الأزهر على حرق نسخة من المصحف في السويد