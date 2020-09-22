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الأزهر يحذر من الاستماع أو الترويج لأغنية «أصالة»

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الأزهر يحذر من الاستماع أو الترويج لأغنية «أصالة»

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أصالة
الثلاثاء، 22-09-2020 03:08 م محمد فضل

حذر الأزهر الشريف، من الاستماع أو الترويج لأغنية الفنانة السورية أصالة نصرى «رفقًا»، وذلك بعد الجدل الذي أحدثته، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اقتباسها جملة من حديث نبوي، غير أن الأزهر لم يسم المطربة ولم يحدد الأغنية.
وأصدر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، بيانا نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: «نصح المسلمين بعدم سماعها أو الترويج لها، معتبرا أن الاقتباس من حديث النبي ليصبح جزءًا من أغنية غير جائز شرعًا ولا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء».

وأضاف: "تابع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا من اقتباس الأغاني بعض جمل من أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- وأكد المجمع في تعليقه على هذا الأمر، أن الاقتباس من الحديث النبوي أو جملة منه ليصبح جزءًا من أغنية، أمر لا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء -عليهم أفضل الصلاة والسلام- ولا يجوز شرعًا لما قد يلابس أداء الأغاني ويلتصق بها من أمور تتنافي وجلال النبوة".
وأشار إلى أنه "انطلاقًا من واجب النصيحة لله ورسوله وعامة المؤمنين وخاصتهم، فإن مجمع البحوث الإسلامية، ينصح المسلمين كافة بعدم التعرض لسماع مثل هذه الأغاني أو التغني بها أو ترويجها، وعليهم أن يعلموا أنهم مأمورون بتوقير هذا النبي العظيم –صلى الله عليه وسلم– وإعزازه، وإعلاء قدره ومقامه والبُعد بأحاديثه الشريفة عن ساحات التسلية واللهو".
وكانت أصالة قد طرحت مؤخرا أغنيةرفقاً” وتقول كلماتها” رفقا بمن عنهن قيل، استوصوا خيرا بالنساء، فقد خلقن بضعفهن، وزادهن الله حياء، هن السكينة في المحن، هن المعونة للرجال، جُمّلن بلباس التُقى، زُيّن بأحب الخصال”.

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