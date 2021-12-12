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الأرصاد للمواطنين: ارتدوا الملابس الشتوية غدًا

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الأرصاد للمواطنين: ارتدوا الملابس الشتوية غدًا

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الأحد، 12-12-2021 12:18 م


قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هناك استقرار واضح فى الأحوال الجوية، ولكننا سنشهد الأيام القادمة انخفاض فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى، أنه بداية من الغد ستشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة بشكل تدريجي.
وتنصح هيئة الأرصاد الجوية، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية، مؤكداً أن خلال الأيام القادمة من المتوقع أن تشهد سقوط أمطار تشمل السواحل الشمالية كلها ومناطق من الوجه البحرى حتى نهاية من منخفضة إلى متوسطة الأسبوع.
وتابع هيئة الأرصاد الجوية، أن الملاحة البحرية معتدلة على البحر المتوسط والأحمر،  ولكن هناك رياح على السواحل الشمالية مما يؤدى إلى نشاط الأمواج.
 

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