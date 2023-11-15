الأرصاد عن حالة الطقس: تعليق الدراسة قرار المحافظين

الأربعاء، 15-11-2023
10:19 ص
علق محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على إمكانية تعطيل الدراسة
في بعض المحافظات بسبب سقوط الأمطار
.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن صباح الثلاثاء شهد سقوط أمطار
متوسطة ورعدية في بعض الأحيان بمطروح والإسكندرية.
وقال القياتي: إن هناك أمطار
متوسطة ورعدية حاليًا في دمياط والصعيد وشمال سيناء، وسوف تكون اليوم الأربعاء من خفيفة إلى متوسطة في دمياط والسواحل الشمالية.
وحول إمكانية تعطيل المدارس غدا بسبب حالة الطقس، أكد أن هذه القرار يتوقف على قدرة المحافظة على التعامل مع الأمطار
وبالتالي الأمر متروك للمحافظين.
واختتم بقوله: فرصة سقوط الأمطار
الأربعاء منخفضة في الإسكندرية وتنعدم في القاهرة، بينما تظل الفرصة قائمة في مناطق الشمال الشرقي من البلاد.