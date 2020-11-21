الأرصاد تكشف مناطق سقوط الأمطار غدًا

السبت، 21-11-2020
02:30 م
المصريون
أعلنت هيئة الأرصاد
الجوية، أن حالة الطقس
غدا، الأحد، على
القاهرة والوجه البحري يكون لطيفا نهارا تصاحبه شبورة مائية صباحا، باردا ليلا والرياح
معتدلة.
والطقس
على السواحل الشمالية لطيف نهارا بارد ليلا والرياح
معتدلة، ويكون معتدلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة على خليج
السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ويكون مائلا للبرودة ليلا على جنوب سيناء.
أما محافظات الصعيد، فيكون الطقس
معتدلا على شمال وجنوب الصعيد
نهارا باردا ليلا والرياح معتدلة.
وحول الظواهر الجوية المؤثرة، هناك أمطار
خفيفة على بعض المناطق
من شمال الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية).
ويكون هناك أمطار
متوسطة على بعض المناطق
من السواحل الشمالية
(الإسكندرية - مطروح - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش).