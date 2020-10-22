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الأرصاد تكشف طقس يومي الانتخاب

الانتخابات
انتخاب
 
الخميس، 22-10-2020 03:44 م أحمد سالم
أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن الأمطار اليوم ستتساقط على السواحل الشمالية، مشيرة غلى أنه بالإسكندرية سيكون هناك أمطار رعدية بالفعل. 

وأضافت "إيمان" خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القاهرة ستشهد أمطارا خفيفة مساء اليوم، موضحة أنه سيكون هناك أمطار متوسطة الشدة غدا على القاهرة، كما الهيئة قامت باتخاذ كافة الاحتياطات.

وأشارت إلى أنه لا داعي للقلق من موجة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد، حيث إنها موجة متوسطة الشدة، وكافة أجهزة الدولة مستعدة، منوهة بأن حالة الطقس لن تعيق حركة المواطنين للنزول للانتخابات البرلمانية، معلقة: "ده واجب وطني". 

وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أنه كان هناك حالة من عدم الاستقرار خلال الـ 48 ساعة السابقة على السواحل الشمالية الغربية، والتى تمتد لبعض المناطق من شمال الوجه البحري.
 

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