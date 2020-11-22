الأحد 22 نوفمبر 2020
توقيت مصر 16:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تنفذه بلاده.. "سلمان" يكشف عن العمل الأضخم في العالم

عاجل.. "أردوغان" يوجه رسالة هامة للملك سلمان

الدولار ينتفض أمام الجنيه ويرتفع إلى هذا الرقم

النائب العام: «البنت بتعمل فيديوهات إباحية وتيجي المحكمة ماسكة مصحف»

الأرصاد تكشف طقس غد الإثنين

كورونا في السعودية.. عدد الحالات الحرجة يرتفع

تصريح سعودي خطير حول تخفيض سنوات التعليم للجميع

وزير الشباب يفجر صدمة بشأن نهائي إفريقيا

تناول هذه الأطعمة قبل النوم .. وأحصل علي حياة صحية

رسميًا.. الإعلان عن سعر علاج كورونا

ADS
 

الأرصاد تكشف طقس غد الإثنين

2020_11_21_9_17_51_533
أمطار
 
الأحد، 22-11-2020 03:40 م محمد فضل - متابعات
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا /الاثنين/ لطيفا نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدلا على جنوب سيناء و شمال وجنوب الصعيد، بينما يكون باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية و شمال وجنوب الصعيد، و مائلا للبرودة على جنوب سيناء، وتتكون شبورة مائية صباحا على القاهرة والرياح معتدلة على معظم الأنحاء ونشطة على خليج السويس.
وتشهد بعض المناطق من شمال الوجه البحرى مثل كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية أمطارا خفيفة ، فيما تشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية مطروح والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش أمطارا خفيفة إلى متوسطة .
ويتاثر شمال البلاد بمرتفع العروض الوسطى على السطح وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
وتكون حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس اليوم، الأحد، على القاهرة والوجه البحري يكون لطيفا نهارا تصاحبه شبورة مائية صباحا، باردا ليلا والرياح معتدلة.

ويكون الطقس لطيفا على السواحل الشمالية نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة، ويكون معتدلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ويكون مائلا للبرودة ليلا على جنوب سيناء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 23 15
الإسكندرية 22 16
وادي النطرون 23 15
طنطا 23 14
شبين الكوم 23 15
دمنهور 22 15
بلطيم 22 15
مطروح 21 14
السلوم 20 12
سيوة 22 10
بورسعيد 23 16
دمياط 23 16
الزقازيق 23 15
المنصورة 22 14
الاسماعيلية 24 14
السويس 24 14
العريش 24 14
رفح 23 14
رأس سدر 24 15
نخل 22 06
نويبع 24 18
طابا 24 16
كاترين 19 05
الطور 24 15
شرم الشيخ 26 19
الغردقة 27 17
مرسى علم 26 18
الفيوم 23 11
بني سويف 24 11
المنيا 24 11
أسيوط 25 12
سوهاج 25 12
قنا 25 13
الأقصر 26 13
أسوان 27 14
ادفو 27 14
أبوسمبل 27 14
الوادي الجديد 25 10
شلاتين 28 18
أبو رماد 27 18
حلايب 27 19
رأس حدربة 26 19
 

إقرأ ايضا

202007010424212421

النائب العام: «البنت بتعمل فيديوهات إباحية وتيجي المحكمة ماسكة مصحف»

s720121332153

أحمد زكي ينفعل على مفيد فوزي داخل منزله بسبب زوجته

download

مرتضى منصور مُهددًا أحمد موسى:«لو اتكلمت عندي كتير»

أخبار متعلقة

امطار

والد ضحية الأمطار : الشارع كله كان متكهرب

_111250476_gettyimages-1206747095

الأرصاد تكشف مناطق سقوط الأمطار غدًا

127-164441-egyptian-meteorology-expects-rain_700x400

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من الثلاثة أيام القادمة

202011141253565356

سقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

محمد صلاح

رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف تطورات الحالة الصحية لـ"صلاح"

الأرصاد

أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الغد