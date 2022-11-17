الأرصاد: تعليق الدراسة في الإسكندرية هذا الشتاء

الخميس، 17-11-2022
09:31 ص
أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد
الجوية، أن الأمطار هذا العام ستكون مرتفعة مثل العالم الماضي، موضحة أن ما تتعرض
له مصر من تغيرات فى الأحوال الجوية ناتج عن تأثير التغيرات المناخية التى تتعرض
لها جميع دول العالم.
وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بـ هيئة الأرصاد، أنه بنسبة كبيرة
ستتوقف الدارسة بـ محافظة الإسكندرية
فى هذا الشتاء، و ذلك لآن الإسكندرية
من
المدن الساحلية التى تتأثر بالتغيرات المناخية و التى ستشهد أمطار كثيرة.
ولفتت إلى أنه فى حالة وجود أمطار بين متوسطة لـ غزيرة فى محافظة يكون هناك
حديث، بين المحافظة وهيئة الأرصاد الجوية، وبناء عليه تقرر المحافظة قرار تعليق
الدراسة .
وكشفت أن تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس
مجلس الوزراء، أن جميع المحافظات تقوم بالتنسيق مع هيئة الأرصاد، وفى حالة وجود
أمطار كثيرة بمحافظة أو عدم استقرار نقوم بإصدار بيان تحذيري.
وأشارت إلى أن قرار وقف الدراسة فى حالة وجود أمطار يكون هو القرار الأفضل،
و الأنسب، حتى لا تحدث مشكلات.