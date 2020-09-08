الأرصاد تعلن عن توقعاتها لطقس غد الأربعاء

الثلاثاء، 08-09-2020
09:50 م
أحمد سالم
كشفت هيئة الأرصاد
الجوية، عن توقعاتها لطقس
يوم غد الأربعاء، حيث توقعت أن يكون مائلًا للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى.
وأعلنت أن الرياح ستكون معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس
معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، ويكون الطقس
شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 84 % .
كما يتوقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد طقس
حار وجنوب الصعيد طقس
شديد الحرارة، والرياح نشطة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ونشاط للرياح على جنوب غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة.
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد
الجوية، أن يسود طقس
لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس
لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس
لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس
معتدل.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء، تتوقع القاهرة أن تكون القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31 درجة.