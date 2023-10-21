الأحد 22 أكتوبر 2023
توقيت مصر 06:16 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

المفتي .. المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة غير كافية.. نطالب بمزيد من الضغط

الأرصاد تحذر هذه المناطق من طقس الأحد

فنانة تعلن استعدادها لتبني طفلة فلطسنية

ميريهان حسين تخرج عن صمتها بسبب الاحتلال الإسرائيلي...تفاصيل

وزير خارجية السعودية.. نرفض محاولة التهجير القسرى للفلسطينيين

تصفية القضية الفلسطينية لن يحدث على حساب مصر.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسى

معتصمو معبر رفح من يفضون اعتصامهم بعد عبور الشاحنات إلى غزة

الاحتلال يعلن تصفية 10 من قوة النخبة في المقاومة الفلسطينية

تعليق مفاجئ من ساويرس على مداخلة باسم يوسف النارية بشأن فلسطين

وزير الخارجية يكشف سر طرح السيسي فكرة تهجير الفلسطينيين لصحراء النقب

الأرصاد تحذر هذه المناطق من طقس الأحد

dhx3b125
طقس
السبت، 21-10-2023 03:23 م نسمه عبد الوهاب
يتوقع يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد،  طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسـط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

إقرأ ايضا

Capture

المفتي : المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة غير كافية نطالب بمزيد من الضغط

هدير-عبد-الناصر-scaled

فنانة تعلن استعدادها لتبني طفلة فلسطينية

0q9PsAt_

ميريهان حسين تخرج عن صمتها بسبب الاحتلال الإسرائيلي...تفاصيل

أخبار متعلقة

IMG-20231003-WA0002

تنبيه من الأرصاد حتى السبت القادم.. ماذا سيحدث؟

Capture

حقيقة اقتراب عاصفة التنين من مصر...تفاصيل