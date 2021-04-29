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الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة غدًا

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الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة غدًا

الأرصاد
الأرصاد
 
الخميس، 29-04-2021 09:51 م الطيب حسين
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من أنه من المتوقع أن يسود غدًا الجمعة طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

كما يسود طقس حار على السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشفت الهيئة، خلال بيان نشرته، عن أنه يسود ليلًا طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، حذرت من نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا فهي كما يلي:

القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.
 

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