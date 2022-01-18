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الأرصاد تحذر من طقس اليوم وغدًا

elaosboa98765
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Native
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الثلاثاء، 18-01-2022 11:35 ص

توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال حالة الطقس اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، ويسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلاً وتسقط الأمطار ببعض المناطق.
تشهد عدد من المحافظات خلال حالة الطقس الآن تكون الشبورة المائية مع بداية الساعات الأولي من الصباح علي والتى بدت خفيفة ويتوقع زيادة شدتها مع الوقت على الطريق الزراعي فى الإسكندرية.
وسقطت أمطار مساء أمس علي مدينة قنا والطريق الصحراوى الغربي الرابط بين مدن نجع حمادى وقنا والاقصر، وتلبدت سماء نجع حمادي وفرشوط وأبو تشت وقنا بالغيوم.
وسيطرت البرودة الشديدة والانخفاض الكبير فى درجات الحرارة على مدن وقري المنيا منذ الساعات الأولي من الصباح، وخلت الشوارع من المارة الذى اعتكفوا فى منازلهم، تواصل الوحدات المحلية بمراكز المحافظة أعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء، وتطهير مخرات السيول من الحشائش تحسبًا للسيول.
 

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