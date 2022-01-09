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الأرصاد تحذر من طقس الـ 3 أيام القادمة

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الأحد، 09-01-2022 09:12 ص

نشر مركز التنبؤ بالأمطار التابع لـ وزارة الموارد المائية والرى، بيان بتوقعات الأمطار الأيام القادمة على مصر للأيام الثلاثة القادمة، والتي جاءت كالتالي:
السبت 8 يناير: احتمال سقوط أمطار خفيفة على أقصى جنوب غرب البلاد.
الأحد 9 يناير: سقوط أمطار متوسطة على جنوب سيناء وشمال البحر الأحمر وتقل شدتها على جنوب البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد والوادي الجديد وأجزاء من السواحل الشمالية الغربية.
الإثنين 10 يناير: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء والبحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.
ويميل الطقس في مصر للبرودة على أغلب الأنحاء نهارًا، من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد بدءًا من الإسكندرية ومرورًا بمحافظات القاهرة الكبري.
وقد حذر مركز التنبؤ بـ فيضان النيل، التابع لوزارة الري، المواطنين بضرورة توخي الحذر لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار المتوسطة على سواحل البحر الأحمر وجنوب سيناء والتي قد تؤدي لسيول.
 

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