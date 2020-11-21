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الأرصاد تحذر من المواطنين من طقس الغد

امطار
امطار
 
السبت، 21-11-2020 09:48 م الطيب حسين
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس، غدًا الأحد، نهارًا شبورة مائية صباحًا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، وحالة الطقس ليلًا - بارد على القاهرة والوجه البحري- بارد على السواحل الشمالية - مائل للبرودة على جنوب سيناء- بارد على شمال وجنوب الصعيد.

كما تسود أمطار خفيفة 30% تقريبًا على بعض المناطق من شمال الوجه البحري مثل كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% تقريبًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية كمطروح والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
الإسكندرية 21 15
وادى النطرون 22 15
طنطا 22 14
شبين الكوم 22 15
دمنهور 22 14
بلطيم 22 15
مطروح 22 13
السلوم 21 13
سيوة 20 10
بورسعيد 22 18
دمياط 22 17
الزقازيق 22 14
المنصورة 22 14
الإسماعيلية 23 14
السويس 23 15

العريش 23 14
رفح 22 14
رأس سدر 25 18
نخل 21 09
نويبع 22 18
طابا 21 16
كاترين 19 06
الطور 25 16
شرم الشيخ 26 19
الغردقة 25 17
مرسى علم 24 18
الفيوم 22 14
بنى سويف 23 13
المنيا 23 12
أسيوط 23 12
سوهاج 24 13
قنا 25 14
الأقصر 25 14
أسوان 26 15
إدفو 26 15
أبوسمبل 25 14
الوادى الجديد 24 13
شلاتين 26 20
أبورماد 25 20
حلايب 24 19
رأس حدربة 25 20
 

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