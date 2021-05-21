"الأرصاد" تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق في السعودية

الجمعة، 21-05-2021
11:09 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركزي الوطني للأرصاد الجوية في المملكة
العربية السعودية عن حالة
الطقس اليوم في المملكة
.
وأشار المركز إلي أنه سيكون هناك هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران
، عسير
والباحة، وسماء غائمة جزئيًا على كل من مناطق المدينة المنورة ، حائل ، تبوك والحدود
الشمالية قد تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة ، كما تنشط الرياح على
الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى مناطق القصيم ،حائل ،الحدود الشمالية والجوف
قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، حسبما نشرت " صدي " .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين،
وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى
شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة
البحر خفيف إلى متوسط .