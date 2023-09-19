الأرصاد تحذر من أمطار تضرب عدة مناطق خلال ساعات

الثلاثاء، 19-09-2023
03:17 م
نسمه عبد الوهاب
حذرت هيئة الأرصاد
الجوية من سقوط أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة على عدة مناطق من محافظات الجمهورية.
وكشفت هيئة الأرصاد
الجوية عن حالة الطقس
المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 20 سبتمبر 2023 إلى الاثنين 25 سبتمبر 2023.
طقس
يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023
يسود طقس
يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 طقس
حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وحذرت هيئة الأرصاد
الجوية من ظهور سحب منخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء مع انخفاض في نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.
وأضافت هيئة الأرصاد
الجوية أن هناك شبورة مائية تظهر في الفترة من 4 إلى 7 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسيعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
وحول وجود فرص سقوط أمطار يوم الأربعاء 20 سبتمبر ذكرت هيئة الأرصاد
الجوية أنهناك فرص سقوط أمطار بنسبة 20% على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
طقس
يوم الخميس 21 سبتمبر والجمعة 22 سبتمبر 2023
يشهد طقس
يومي الخميس والجمعة المقبلين ظهور شبورة مائية في الفترة من 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
طقس
يوم السبت 23 سبتمبر إلى الاثنين 25 سبتمبر 2023
كشفت هيئة الأرصاد
الجوية أن الطقس
يوم السبت 23 سبتمبر إلى الاثنين 25 سبتمبر 2023 يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة في الفترة من الأربعاء 20 سبتمبر 2023 إلى الاثنين 25 سبتمبر 2023 جاءت كالتالي: