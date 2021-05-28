"الأرصاد" تحذر سكان مكة والمدينة من طقس اليوم

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ارشيفية
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الجمعة، 28-05-2021 10:47 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 28 مايو .

وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أنه سيكون هناك هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، والرياض.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط فيما تكون جنوبية بوجه عام على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .
 

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