"الأرصاد" تحذر سكان المدينة المنورة من طقس اليوم

الأحد، 18-04-2021
11:09 ص
متابعات- أمينة عبد العال
حذر المركز الوطني
للأرصاد الجوية في المملكة
العربية السعودية سكان المدينة المنورة
من طقس اليوم ،
حيث سيكون هناك أمطار رعدية
و رياح سطحية وتدني في مستوي الرؤية .
و أشار المركز في البيان
الذي نشره وتداولته الصحافة المحلية إلي أن حالة الطقس هذه تشمل محافظات الحناكية،
والمهد، و وادي الفرع ، لافتا إلي أنها ستبدأ من الساعة 11 صباحا وتستمر حتى
الساعة 10 مساء .
و أضاف المركز أنه
سيكون هناك أمطار رعدية
و أتربة مثارة ورياح سطحية وتدني في مستوي الرؤية علي
محافظتي بدر وينبع ، لافتا إلي أن هذا الطقس سيبدأ من الساعة 12 ظهرا ويستمر حتى
الساعة 10 مساء .