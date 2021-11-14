الأرصاد تحذر سكان القاهرة من سيناريو أسوان

الأحد، 14-11-2021
01:52 م
حذرت هيئة الأرصاد
الجوية من تغيرات الطقس التي تضرب أسوان
والأقصر وجنوب البحر الأحمر، وتم رفع حالة الطوارئ بتلك المحافظات وكذلك حذرت الهيئة
من تكرار السيناريو في القاهرة
.
ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
، بوقف حركة الملاحة النهرية
في النيل ببحيرة ناصر ومن أسوان
إلى إدفو، بجانب قيام إدارة المرور بغلق الطرق السريعة
مؤقتا بعد انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية والأمطار التي أدت لانخفاض
مستوى الرؤية، أمام حركة المركبات بريا والبواخر السياحية والشراعية ومراكب الصيد والعبارات
والمعديات.