الخميس 04 فبراير 2021
توقيت مصر 22:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأرصاد تحذر: ذروة سقوط الأمطار خلال ساعات

بابا الفاتيكان: شيخ الأزهر ساعدني كثيرًا

هبوط حاد في أسعار الذهب.. تعرف على السبب

إصابة الفنان سيد رجب بفيروس كورونا

شاهد.. الرئيس الفلسطيني يخرج عن شعوره: « يلعن أبوكم»

بث مباشر.. مباراة الأهلي والدحيل القطري بكأس العالم

الإعلان عن فعاليات سياحية مخلة بالآداب في السعودية والنيابة تتدخل

الدولار يرتفع لأعلى معدل منذ شهرين

صافيناز عن زواجها من «شندي» بعد صورهما الحميمية: «أسد مصر»

الكشف عن شرط «السيسي» لزيارة «نتنياهو» مصر

ADS
 

الأرصاد تحذر: ذروة سقوط الأمطار خلال ساعات

17292948051581241343
أرشيفية
 
الخميس، 04-02-2021 09:49 م المصريون
قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبوءات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إنه كان هناك سقوط أمطار علي بعض المحافظات والمناطق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، معقبا: "نشاط الرياح زاد من إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة.. لأن درجات الحرارة انخفضت 6 درجات".

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن حالة عدم الاستقرار ستزال مستمرة خلال الساعات القادمة، لافتا إلي أن فرص سقوط الأمطار ما زالت مستمرة علي محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى الصباح.

وأشار إلي أن ذروة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية لازالت مستمرة خلال الساعات القادمة وحتي يوم الجمعة علي مناطق من سيناء والبحر الأحمر.
وأوضح أنه كان هناك سيول علي مناطق عديدة سواء في سيناء أو علي المدن المطلة علي خليج السويس، وبعض المناطق بمحافظات شمال الصعيد، مؤكدا أن كان هناك استعدادات من الجهات المختلفة للدولة لاستقبال الأمطار ومتابعة السيول، وتم التعامل معها، وتم إغاثة بعض الطرق حتي يمر السيل بسلام.
 

إقرأ ايضا

بابا الفاتيكان و شيخ الأزهر

بابا الفاتيكان: شيخ الأزهر ساعدني كثيرًا

أسعار الذهب

هبوط حاد في أسعار الذهب.. تعرف على السبب

120109_01223663630

فيديوهات.. زوجة صاحب فندق شهير تطلب 10 مليون تعويض

أخبار متعلقة

أمطار-غزيرة

أمطار غزيرة في مصر غدًا.. والأرصاد: تصل لحد السيول

الأرصاد

الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس وبدء ارتفاع الحرارة

الأرصاد

الأرصاد الجوية تحذر: برد ورياح وأمطار على هذه المناطق

أمطار-غزيرة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من الـ72 ساعة القادمة

أمطار-ورياح

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الأربعة أيام القادمة

الأرصاد

الأرصاد تعلن عن طقس غد الإثنين وتحذر