الأرصاد تحذر: ذروة سقوط الأمطار خلال ساعات

أرشيفية

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبوءات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إنه كان هناك سقوط أمطار علي بعض المحافظات والمناطق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، معقبا: "نشاط الرياح زاد من إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة.. لأن درجات الحرارة انخفضت 6 درجات".



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن حالة عدم الاستقرار ستزال مستمرة خلال الساعات القادمة، لافتا إلي أن فرص سقوط الأمطار ما زالت مستمرة علي محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى الصباح.



وأشار إلي أن ذروة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية لازالت مستمرة خلال الساعات القادمة وحتي يوم الجمعة علي مناطق من سيناء والبحر الأحمر.

وأوضح أنه كان هناك سيول علي مناطق عديدة سواء في سيناء أو علي المدن المطلة علي خليج السويس، وبعض المناطق بمحافظات شمال الصعيد، مؤكدا أن كان هناك استعدادات من الجهات المختلفة للدولة لاستقبال الأمطار ومتابعة السيول، وتم التعامل معها، وتم إغاثة بعض الطرق حتي يمر السيل بسلام.