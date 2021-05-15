السبت 15 مايو 2021
توقيت مصر 14:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس غد..تعرف على درجات الحرارة

نجم صن داونز يوجه رسالة لـ«موسيماني» ويؤكد: سنطيح بالأهلي

الموعد والقناة الناقلة.. تشكيل الأهلي أمام صن داونز

«القسام» تستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال بطائرة مسيرة

عربي ينسحب من الشرطة الإسرائيلية وينضم للانتفاضة الفلسطينية

نقابة الفنانين تكشف آخر تطورات حالة سمير غانم الصحية

بيان عاجل من الكويت على أنباء فرض عقوبات أمريكية

شاهد.. استشهاد 10 أفراد من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي صباح اليوم

شيخ الأزهر يطلق حملة عالمية لمساندة الشعب الفلسطيني

بث مباشر.. مباراة الزمالك وانبي في الدوري

ADS
 

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس غد..تعرف على درجات الحرارة

1517511_0
ا
Native
السبت، 15-05-2021 02:06 م

تشهد الأحوال الجوية، غدا الأحد، ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الغربية للبلاد، بينما يبقى لطيفا ليلا على السواحل الغربية ومعتدلا على باقي أنحاء البلاد.
وعن الظواهر الجوية المؤثرة، غدا الأحد، منتظر أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.
وتكون درجات الحرارة المتوقعة، غدا الأحد، على القاهرة الكبرى 39 للعظمى والصغرى 20، السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 19، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 23، جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26.
 

إقرأ ايضا

lvl220210513045350563

«القسام» تستهدف تجمعًا لجنود الاحتلال بطائرة مسيرة

E0-GU1pXIAkLyj9-645x487

عربي ينسحب من الشرطة الإسرائيلية وينضم للانتفاضة الفلسطينية

image

نقابة الفنانين تكشف آخر تطورات حالة سمير غانم الصحية

أخبار متعلقة

1519509_0

الأرصاد تعلن طقس أيام عيد الفطر المبارك

أرشيفية

حار نهارًا لطيف ليلًا.. تعرف على حالة الطقس غدًا

طقس شديد الحرارة

طقس شديد الحرارة غدًا الإثنين

19603831431615830077

طقس الغد.. شديد الحرارة وأمطار رعدية على هذه المناطق

الارصاد

تعرف على حالة الطقس غدًا 24 رمضان

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة غدًا