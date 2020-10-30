السبت 31 أكتوبر 2020
توقيت مصر 00:01 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فرح الهادي تعلن عن خبر محزن وصادم

إصابات فيروس كورونا في أمريكا تتخطى حاجز التسعة ملايين

رضا عبد العال يحذر أندية الدوري من التعاقد ‏مع لاعبي طنطا.. ما السر !

"الداخلية" تكشف حقيقة فيديو مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

وائل جمعة يفتح النار على ثنائي الأهلي السابق

بسمة وهبة تتحدث عن تجربتها مع السرطان وتطورات وضعها الصحي

الأرصاد: بداية من الغد مصر تتأثر بمنخفض البحر الأحمر

استدعاء من محكمة واشنطن لـ "ولي العهد محمد بن سلمان".. والسبب!!

صادم.. لهذا السبب رفض ابن وفاء عامر التمثيل معها

كواليس إصابة سميح ساويرس بفيروس كورونا

ADS
 

الأرصاد: بداية من الغد مصر تتأثر بمنخفض البحر الأحمر

الأرصاد
الأرصاد
 
الجمعة، 30-10-2020 11:34 م المصريون ـ متابعات
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتأثر مصر بداية من السبت ٣١ أكتوبر، بمنخفض البحر الأحمر يصاحبه في طبقات الجو العليا منخفض جوي بارد نسبيا ولكنه ضعيف.
وتابع خبراء الأرصاد أن منخفض البحر الأحمر منخفض حراري يعتمد في تشكله على فرق درجات الحرارة بين درجة حرارة سطح المياه في البحر واليابسة في شبه الجزيرة العربية والسودان وعادة ما تعتمد طاقة المنخفض على كمية الرطوبة القادمة من المناطق الاستوائية.
وأكد خبراء الأرصاد، أن منخفض البحر الأحمر يمتد على جنوب البلاد خاصة سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء يصاحبه سقوط الأمطار هناك ويتقدم تدريجيا مع الوقت شمالا يوم الأحد.
ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون الحالة الجوية على شمال البلاد تختلف تماما عن جنوب البلاد حيث تتأثر بامتداد منخفض جوي على مسطح البحر المتوسط حيث تهب رياح شمالية غربية رطبة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية.
 

إقرأ ايضا

6532877_1604042313

فرح الهادي تعلن عن خبر محزن وصادم

5f9bd45c4c59b756040177b2

استدعاء من محكمة واشنطن لـ "ولي العهد محمد بن سلمان".. والسبب!!

201808300335293529

صادم.. لهذا السبب رفض ابن وفاء عامر التمثيل معها

أخبار متعلقة

أمطار غزيرة

الأرصاد الجوية تكشف موعد سقوط الأمطار على القاهرة

ارشيفية

الأرصاد تحذر أهل الرياض من طقس اليوم

حالة الطقس

الاستشعار عن بعد تكشف موعد موجة الطقس السيء

فاتورة كهرباء

الكهربا تبدأ تحركاتها لمواجهة تقلبات الطقس السيء

73143000_2586724264948134_7220442763106451456_n-1

سيول في مصر.. تحذيرات قوية من الأرصاد

سوء الأحوال الجوية

سوء الأحوال الجوية مادة للسخرية على مواقع التواصل الإجتماعي