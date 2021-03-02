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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متوسطة

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الأرصاد
 
الثلاثاء، 02-03-2021 11:37 ص
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا الأربعاء، على كافة محافظات الجمهورية يصاحب ذلك أمطار متوسطة بعدة مناطق بالبلاد ونشاط للرياح أيضا يتسبب في اضطراب الملاحة البحرية.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا سيكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة ويكون هناك أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري.
ويكون الطقس أيضا مائل للبرودة على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه أمطار متوسطة على عدة مناطق والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط.

ويبقي الطقس ما بين المعتدل والمائل للبرودة على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغري 10، السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14، شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 8، جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 10.
 

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