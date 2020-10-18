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الأرصاد الجوية: سقوط أمطار غزيرة بداية من الثلاثاء المقبل

الأرصاد
الأرصاد
 
الأحد، 18-10-2020 11:09 م المصريون ـ متابعات
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار بالطقس بداية من الثلاثاء المقبل وحتى الأحد.
وأضاف الدكتور محمود شاهين، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن هناك سقوط لأمطار غزيرة تكون في القاهرة من خفيفة إلى متوسطة، وقد تصل إلى حد السيول في سيناء، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات.
وأشار إلى أن التغيرات السريعة التي تحدث في فصل الخريف تجعلنا ننصح المواطنين بمتابعة حالة الطقس قبل النزول من المنزل، لافتاً إلى أن فصل الشتاء يبدأ 21 ديسمبر، حيث إن أغلب الأجواء في فصل الخريف تكون غير مستقرة.
 

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