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الأرصاد الجوية تكشف موعد سقوط الأمطار على القاهرة

أمطار غزيرة
أمطار
 
السبت، 24-10-2020 12:18 ص المصريون ـ متابعات
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، بهيئة الأرصاد الجوية، إنه تم حدوث أمطار رعدية وغزيرة على السواحل الشمالية والإسكندرية ودمنهور وكفر الشيخ والبحيرة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «الأولى المصرية»، الجمعة 23 أكتوبر، أن الأمطار ستعاود السقوط مرة أخرى اليوم، ولكن بالنسبة للقاهرة، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة مع نهاية اليوم على بعض المناطق دون أخرى، لافتة إلى أنها أمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.
وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، بهيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت والأحد، تستمر الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى، متابعة أنه مازال هناك فرص لسقوط الأمطار على القاهرة، ولكنها من خفيفة إلى متوسطة الشدة.
 

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