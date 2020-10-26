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الأرصاد الجوية تعلن طقس غدا الثلاثاء

الطقس
طقس
 
الإثنين، 26-10-2020 05:48 م أحمد سالم
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري نهارا، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية وعلى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه والبحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأن تكون الرياح معتدلة على جميع أنحاء البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية. 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر 

 العظمى.   الصغرى
القاهرة 30 20
الإسكندرية 27 20
وادى النطرون 28 19
طنطا 29 19
شبين الكوم 30 19
دمنهور 29 20
بلطيم 29 20
مطروح 25 19
السلوم 26 18
سيوة 28 17
بورسعيد 29 22
دمياط 28 19
الزقازيق 30 20
المنصورة 29 19

الإسماعيلية 31 20
السويس 30 21
العريش 30 20
رفح 28 20
رأس سدر 31 21
نخل 29 17
نويبع 32 24
طابا 30 22
كاترين 28 13
الطور 31 20
شرم الشيخ 33 25
الغردقة 32 24
مرسى علم 31 24
الفيوم 31 19
بنى سويف 31 18
المنيا 31 18
أسيوط 32 17
سوهاج 33 18
قنا 33 20
الأقصر 35 20
أسوان 36 22
إدفو 36 21
أبوسمبل 35 20
الوادى الجديد 33 18
شلاتين 31 24
أبورماد 31 25
حلايب 30 25
رأس حدربة 30 26
 

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