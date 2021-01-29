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الأرصاد الجوية تحذر: برد ورياح وأمطار على هذه المناطق

الأرصاد
الأرصاد
 
الجمعة، 29-01-2021 09:27 ص المصريون
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنها تتوقع أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة ويسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطارا خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وأمطارا متوسطة على مناطق من المنوفية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطارا متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية على فترات متقطعة.

 

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