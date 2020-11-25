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الأرصاد: أمطار اليوم لا تقارن بـ«عاصفة التنين»..ما مصير النهائي؟

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أمطار
 
الأربعاء، 25-11-2020 09:02 م محمد فضل
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن المركز أصدر بيانًا، منذ أيام، عن تعرض البلاد لهذه الأمطار، موضحة "البيان كان 100%".
وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن محافظة الإسكندرية هى أكثر المحافظات التى شهدت أمطارًا اليوم.
ولفتت إلى أن القاهرة شهدت أمطار متوسطة وليست قوية، مؤكدة أن هذه المياه ليست قوية ولا تقارن بـ عاصفة التنين.
وأشارت إلى أن حالة الجو يوم الجمعة المقبل ستشهد سقوط بعض الأمطار، ولكن سيستمتع الجميع بمشاهدة مبارة الأهلى والزمالك بالنهائي الأفريقي فى جو ممتع.
 

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