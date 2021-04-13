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الأربعاء أول أيام شهر رمضان بدولتين عربيتين

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الثلاثاء، 13-04-2021 09:25 ص المصريون

أعلنت دولتين عربيتين أن يوم غد الأربعاء، اول أيام شهر رمضان الكريم، على عكس كل الدول العربية.
حيث أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  المغربية  أن أول أيام  شهر رمضان لعام 1442 هـ، سيكون يوم الأربعاء 14 أبريل.
وقالت الوزارة في بيان حول مراقبة هلال شهر رمضان: “تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1442 هـ، بعد مغرب يوم الاثنين 29 شعبان 1442هـ، الموافق 12 أبريل 2021”.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسلطنة عمان عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء الاثنين 12 أبريل 2021، وأن يوم الأربعاء 14 أبريل 2021 غرّة الشهر الكريم.
 

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