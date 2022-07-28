الآن.. الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

يعقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، في الثانية ظهر اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بمقر المشيخة، لاعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية 2022.ومن المقرر أن يعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن نتيجة الشهادة الثانوية برقم الجلوس عبر الرابط التالي:كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى أمس، اتصالا هاتفيا، هنأ فيه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022.وأشاد الإمام الأكبر، خلال اتصاله بالأوائل، بتفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق، وأن يحملوا لواء المنهج الأزهري في المستقبل في شتى المجالات داخل مصر وخارجها، مؤكدًا ضرورة أن يواصلوا التميز والتفوق والاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا لخدمة دينهم ووطنهم.وحصلت أميرة أسامة سعيد عبدالمنجي، الطالبة بمعهد فتيات الإمام عبدالحليم محمود بمنطقة القاهرة الأزهرية، على المركز الأول على القسم الأدبي بمجموع 622 درجة بنسبة 98.73%، كما حصلت الطالبة آلاء أحمد أمين محمد حسنين، الطالبة بمعهد فتيات فؤاد خميس النموذجي بمنطقة الشرقية الأزهرية، والطالب يوسف أحمد محمد أبوحسين، الطالب بمعهد طور سيناء النموذجي بمنطقة جنوب سيناء، على المركزين الأول والأول مكرر على القسم العلمي بمجموع 649 درجة بنسبة 99.85%.وحصلت ريم عيسى عبدالقادر البدوي، الطالبة بمعهد فتيات سمنود، بمنطقة الغربية الأزهرية، على المركز الأول على المكفوفين بمجموع 617 درجة بنسبة 97.94%، كما حصل الحسن فتحي إبراهيم عبدالرحيم، الطالب بمعهد سنورس بمنطقة الفيوم الأزهرية، على المركز الأول على شعبة العلوم الإسلامية بمجموع 620 درجة بنسبة 98.41%.وحرص فضيلة الإمام الأكبر على تقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم وتحصيل أعلى الدرجات بين أقرانهم، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.ووجه فضيلة الإمام الشكر والتقدير لكل القائمين على العملية التعليمية والامتحانات، لما بذلوه من جهود للارتقاء بمنظومة التعليم والطالب الأزهري، مؤكدًا أن الأزهر يرتقي برجاله المخلصين الذين لا يبخلون بتقديم كل الجهد لإعلاء شأنه ونشر رسالته العالمية.