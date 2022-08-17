اكتشف أن ابنته من رجل آخر.. سفير كويتي يقاضي زوجته بتهمة الزنا والمحكمة تحبسها وعشيقها

الأربعاء، 17-08-2022
10:11 ص
أثارت قضية سفير
الكويت لدى النمسا
، الجدل والرأي العام بعد اكتشاف السفير أن ابنته من زوجته سيدة
الأعمال المغربية ليست منه.
تفاصيل القضية
الصادمة
قضت محكمة
أمريكية بإلزام سيدة أعمال مغربية دفع 500 مليون دولار لصالح سفير كويتي بعد سنوات
من نزاع قضائي بينهما.
ورفع الدبلوماسي
الكويتي قضايا أمام محاكم في دول عدة، من بينها المغرب، لما يقارب الخمس سنوات،
وقضت محكمة مغربية سابقا بحبسها وزوجها الذي ادعت أنها تزوجته بعد طلاقها من
السفير الكويت
ي، وفقاً لجريدة "الراي" الكويتية.
وكان أفرج عن
سيدة الأعمال بعد قضائها حكما بالسجن لمدة عامين بسبب اتهامها من طرف السفير
الكويتي بالخيانة الزوجية والتزوير.
خلفيات القضية
كانت قضت محكمة
في المغرب بسجن سيدة أعمال مغربية والزوجة السابقة لسفير الكويت
في النمسا
، بعد
إدانتها بتهمة الخيانة الزوجية .
وكان السفير
الكويتي في النمسا
، صادق معرفي، قد وجه اتهامات جنائية لزوجته بـ”الزنا
” وخيانته
خلال فترة زواجهما، وهو ما جعل المحكمة تدين سيدة الأعمال، هند الأشهبي، 38 عاما،
بالسجن لمدة عامين، بحسب ما نشرته صحيفة “ذا ديلي ميل” البريطانية.
كما أدانت
المحكمة أيضا عشيق سيدة الأعمال الشهير، رجل الأعمال، محسن كريم بناني، بالسجن
لمدة 6 أشهر بتهمة الزنا
.
يذكر أن سفير
الكويت، 49 عاما، انفصل عن زوجته في عام 2014، قبل أن يرفع عليها دعوى قضائية ضد
الأشهبي، التي تملك شركة طيران فاخرة “داليا إير”.
ونقلت “ذا ديلي
ميل” عن صحيفة “الراي” الكويتية قولها إن سفير الكويت
يتهم زوجته بخداعه وأن إحدى
بناته نتاج لتلك العلاقة مع رجل الأعمال المغربي. وتقبع الأشهبي حاليا وراء قضبان
السجن في مدينة سيل، شمالي العاصمة الرباط.
وأشارت الصحيفة
البريطانية إلى أن شقيق الأشهبي يقضي أيضا فترة بالسجن لمدة 6 أشهر، بتهمة تزوير
وثائق، بموجب القانون المغربي.
من جانبها، نشرت
مواقع مغربية خلال2016، قولها إن معرفي اكتشف أن ابنته التي تبلغ من العمر عاماً
واحداً، ليست ابنته، بعدما أجرى تحليل DNA.
كما قال موقع
“أخبارنا” المغربي إن محسن كريم البناني، قدم إلى جهات التحقيق وثيقة تشير إلى
زواجه من سيدة الأعمال، هند الأشهبي، في دولة مالي، خوفا على حد زعمهم من زوجها
الدبلوماسي، غير أن التحقيقات أوضحت أنه ولا الأشهبي زارا مالي بالأساس.