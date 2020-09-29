اكتشاف مثير: العثور على أربع بحيرات مائية بالمريخ

الثلاثاء، 29-09-2020
08:58 م
فتحي مجدي
كشف علماء الكواكب أن المريخ
به أربع بحيرات
تحت السطح، ما يمثل دليلاً جديدًا على إمكانية وجود حياة
على الكوكب الأحمر.
بعد العثور على موقع واحد حيث يمكن دفن المياه في عام 2018، أجرى الباحثون تحليلاً أكثر تفصيلاً للمنطقة باستخدام بيانات الرادار من المركبة الفضائية "مارس إكسبريس".
استخدمت الدراسة
الجديدة مجموعات بيانات من 134 ملاحظة من عام 2012 إلى عام 2019، وفقًا للتقرير الذي نشرته مجلة Nature Astronomy"" (علم الفلك الطبيعي).
وقالت عالمة الكواكب إيلينا بيتينيللي من جامعة روما، والمؤلفة الرئيسية المشاركة في إعداد التقرير في بيان: "لقد حددنا نفس الجسم المائي، لكننا وجدنا أيضًا ثلاثة مسطحات مائية أخرى حول الحوض الرئيسي. إنه نظام معقد".
واستخدمت المركبة الفضائية، نظام رادار يسمى رادار المريخ
المتقدم للسبر تحت السطحي والأيونوسفير لفحص المنطقة القطبية الجنوبية للكوكب. يرتد الرادار موجات الراديو عن طبقات المواد الموجودة على سطح الكوكب وتحت سطحه.
يمكنه الكشف عن هدايا الصخور أو الجليد أو الماء من طريقة انعكاس الإشارة مرة أخرى. يتم استخدام طريقة مماثلة للعثور على البحيرات الجليدية تحت السطح على الأرض.
أشارت النتيجة على كوكب المريخ
إلى أن الماء السائل كان محاصرًا تحت أكثر من 3280 قدمًا من الجليد.
قال الباحثون، إن أكبر بحيرة تمتد حوالي 19 ميلاً وتحيط بها ثلاث بحيرات أصغر. تغطي جميع البحيرات الأربع حوالي 46600 ميل مربع.
على الأرض، احتوت مثل هذه البحيرات تحت الجليدية على حياة
، لكن يجب أن تكون هناك كمية معقولة من الملح متاحًا للمياه لتبقى سائلة.