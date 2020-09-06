الأحد 06 سبتمبر 2020
توقيت مصر 16:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه في أولى جلسات الأسبوع

غضب في المملكة.. مدير شركة سعودية يطلب «سكرتيرة متحررة»

تسريب فيديو صادم لـ«كهربا» والأهلي يفتح تحقيقًا

رئيس لجنة مكافحة «كورونا» يعلن خبرًا صادمًا

سيول جارفة.. إغلاق 7 طرق صحراوية

هيفاء وهبى تظهر مع فنان شهير بلحية وتصفه بالمثير

تهز العراق.. جريمة بشعة بطلتها الزوجة الخائنة (صور)

اقتصادي: صندوق مصر السيادي قاطرة مصر نحو التنمية والتطور

حواس سفيرا بمنظمة السياحة العالمية

الأهلى يجرى تحقيق عاجل مع "كهربا"

اقتصادي: صندوق مصر السيادي قاطرة مصر نحو التنمية والتطور

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 06-09-2020 02:53 م متابعات- أمينة عبد العال
قال أبو بكر الديب، خبير الاقتصاد السياسي إن صندوق مصر السيادي يمثل قاطرة مصر للتنمية، مؤكدا حصول مصر على إشادات دولية بداية من البنك الدولى، والمنتدى العالمى للصناديق السيادية، علاوة على البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأضاف  في تصريحات صحفية أن الصندوق السيادى المصرى، سيعمل علي تحقيق استثمارات طويلة الأجل فى البنية الأساسية والمشروعات المختلفة، لتوفير فرص العمل وتحقيق النمو المستدام وحفظ حقوق الأجيال القادمة بشكل أفضل، فهو يعد استثمار طويل الأجل، ويقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح أن "الصندوق تم إنشاؤه بعد دراسات كبيرة للوصول إلى أفضل النظم لخلق هذا الكيان على قدر المتاح لدى الدولة من أصول، إذ تم اكتشاف عدد كبير من الأصول والثروات غير المستغلة الاستغلال الأمثل.

إقرأ ايضا

1589278301_840_39078_received_1771993259632862-770x435

رئيس لجنة مكافحة «كورونا» يعلن خبرًا صادمًا

7936736061598906502

سيول جارفة.. إغلاق 7 طرق صحراوية

سيول

إجراءات الري لمواجهة السيول

 

أخبار متعلقة

لقاء الرئيس بـ"مدبولي" وعدد من الوزراء

اجتماع هام.. تفاصيل لقاء الرئيس بـ"مدبولي" وعدد من الوزراء

الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

"محلية النواب": أوصينا الحكومة بإعادة النظر في هذا الشيء