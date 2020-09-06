اقتصادي: صندوق مصر السيادي قاطرة مصر نحو التنمية والتطور

الأحد، 06-09-2020
02:53 م
متابعات- أمينة عبد العال
قال
أبو بكر الديب، خبير الاقتصاد السياسي إن صندوق مصر السيادي يمثل قاطرة مصر للتنمية،
مؤكدا حصول مصر على إشادات دولية بداية من البنك الدولى، والمنتدى العالمى للصناديق
السيادية، علاوة على البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الصندوق السيادى المصرى،
سيعمل علي تحقيق استثمارات طويلة الأجل فى البنية الأساسية والمشروعات المختلفة، لتوفير
فرص العمل وتحقيق النمو المستدام وحفظ حقوق الأجيال القادمة بشكل أفضل، فهو يعد استثمار
طويل الأجل، ويقوم على الشراكة بين الحكومة
والقطاع
الخاص.
وأوضح
أن "الصندوق تم إنشاؤه بعد دراسات كبيرة للوصول إلى أفضل النظم لخلق هذا الكيان
على قدر المتاح لدى الدولة من أصول، إذ تم اكتشاف عدد كبير من الأصول والثروات غير
المستغلة الاستغلال الأمثل.