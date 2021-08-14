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اقتحام قصر أمير قطر من قِبل مسلحين

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اقتحام قصر أمير قطر من قِبل مسلحين

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أمير قطر
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السبت، 14-08-2021 12:29 م

اقتحم لصوص أحدهم مسلح في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي، قصر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الواقع قرب منتجع كان الفرنسي، واستولوا على ساعات يد وقطع ثمينة أخرى.
وقالت مصادر إن الشيخ تميم بن حمد لم يكن موجودا في القصر عندما اقتحمه أربعة أشخاص في موانس سارتو، ليل الخميس/الجمعة، مؤكدا بذلك نبأ بثته إذاعة ”آر تي إل“.
ورغم أن عددا من أفراد عائلة أمير قطر كانوا في المنزل، إلا أن المصادر أكدت أن السرقة تمت بلا عنف، موضحة أن اللصوص ”لم يضعوا مسدسا على رؤوس الأشخاص الذين كانوا موجودين في القصر“، لكن هؤلاء ”خضعوا لأوامر (اللصوص) عندما رأوا السلاح“.
وأوضحت أن اللصوص سرقوا ”قطعا ثمينة خصوصا ساعات يد“.
وفتح عدد من هيئات إنفاذ القانون في مدن غراس ونيس ومرسيليا تحقيقا.
 

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