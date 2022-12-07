اغتيال محامٍ داخل مكتبه في الجيزة بـ 5 رصاصات منها اثنتين بمنطقة حساسة

الأربعاء، 07-12-2022
09:30 ص
كشفت معاينة النيابة العامة والأدلة الجنائية، ملابسات جديدة في مقتل محامٍ
بالرصاص داخل مكتبه بمركز كرداسة
محافظة الجيزة، أمس الثلاثاء.
تبين أن الجاني أطلق دفعة من الطلقات ببندقية ألية أصابت رصاصتان منها
منطقة حساسة بجسد القتيل أودت بحياته قبل نقله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.
البداية تعود إلى تلقي اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة إشارة من
إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل بمنطقة أبو رواش دائرة مركز كرداسة
.
انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة بقيادة العقيد تامر صالح مفتش مباحث
فرقة شمال أكتوبر، وعُثر على جثة محامٍ ثلاثيني داخل مكتبه بالقرب من شركة
الكهرباء يدعى "بنداري.ح.ح" قتل بالرصاص في ظروف غامضة.
تبين بالفحص تحت إشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة،
أن مجهولين أمطروا المحامي داخل مكتبه بطلقات نارية من سلاح آلي، فأردوه قتيلا
ولاذوا بالفرار.
جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وشكل العميد محمد أمين
رئيس مباحث قطاع أكتوبر فريق بحث لفحص علاقات المجني عليه والوقوف على أي خلافات
ترقى للقتل إضافة إلى ورصد آخر المرتددين على مكتبه.
فيما رصدت كاميرات مراقبة ان الجاني كان ملثم
ًا وقد استقل دراجة نارية
لتنفيذ جريمته رفقة آخر ولاذا بالفرار.
تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.