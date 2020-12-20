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اغتيال «بوتين» وكوارث طبيعية.. أخطر تنبوءات عما سيحدث في 2021

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العارفة
 
الأحد، 20-12-2020 06:39 م محمد فضل
بعد توقعها بفيروس كورونا، الذي وصفته دون إطلاق اسمه منذ 23 عامًا، أوردت تقارير، سبعة توقعات للعارفة البلغارية فانغيليا بانديفا غوشتيروفا المعروفة بـ”فانغا”، خلال عام 2021، وذلك رغم وفاتها منذ 23 عامًا، إلا أنها تنبأت بأحداث تحققت في الأعوام الماضية.
وتوقعت “فانغا” العديد من الأحداث التي ستقع في 2021 خلال كتابها “الحقيقة حول فانغا”، وهي:
– قارة أوروبا ستسطر نهايتها هذا العام بسبب المتطرفين الذين يستخدمون ترسانة أسلحة كيماوية ضد الأوروبيين فضًلا عن انهيار اقتصادها نهائيًا في عام 2021.
اغتيال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وادعت بأن هذا التهديد بقتل زعيم الكرملين يمكن أن يأتي من داخل بلاده.
– إصابة الرئيس الأمريكي السابق بمرض خطير وغامض يخلف عنه إصابته بالسكتة الدماغية.
– سيشهد عام 2021 العديد من الكوارث الطبيعية.
– القطارات ستطير باستخدام ضوء الشمس.
– وجود تنين يحكم البشرية في 2021.
– القضاء على السرطان في 2021.
 

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